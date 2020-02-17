МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ООО "Нацбиопродукт", структура инвестиционной компании Marathon Group, приобрело 539 993 акции "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, говорится в сообщении "Магнита".

Сделки были совершены 14 февраля вне биржи, средняя цена составила 3707 рублей за акцию "Магнита". Таким образом, стоимость сделки составила порядка 2 миллиардов рублей.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1,019 миллиона рублей и разделен на 101,911 миллиона акций номиналом 1 копейка. Таким образом, "Нацбиопродукт" приобрела 0,5% акций ритейлера. Цена закрытия акций "Магнита" на торгах на Московской бирже в пятницу — 3669 рублей за бумагу.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.