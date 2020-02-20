МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг японской автомобильной компании Nissan Motor Co. до "Baa1" с "A3" с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Понижение отражает слабую прибыльность Nissan на фоне попыток исправить ситуацию с деятельностью в США, негативным свободным денежным потоком (FCF) и текущими трудностями вокруг стабилизации отношений с Renault S.A. под новым руководством", — приводятся в релизе слова вице-президента Moody's Мотоки Янасе (Motoki Yanase).

Компания входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В ноябре 2018 года альянс оказался в центре скандала, связанного с арестом Карлоса Гона, занимавшего посты гендиректора и председателя совета директоров Renault и возглавлявшего совет директоров Nissan. В конце января текущего года новым гендиректором группы Renault был назначен экс-глава Seat Лука де Мео. Предыдущий глава Renault, Тьерри Боллоре, ушел в отставку в октябре всего через 10 месяцев после назначения на этот пост.

Негативный рейтинговый прогноз отражает ожидание аналитиками агентства значительной неопределенности вокруг того, сможет ли компания выполнить свои финансовые планы. Агентство также допускает, что Nissan может ухудшить целевые показатели на фоне слабых результатов и спроса на ключевых мировых рынках.

Прогноз также учитывает неопределенность вокруг будущих отношений с Renault в рамках альянса. Кроме того, Moody's указывает и на глобальные рыночные тренды в автомобильном секторе, которые также представляют риски для деятельности компании. Учитывая прогноз, агентство не ожидает повышения рейтинга в ближайшее время, зато он может быть понижен, если компании не удастся улучшить показатели продаж и FCF.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Штат компании насчитывает около 138 тысяч человек.