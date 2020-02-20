МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM заявила, что может потерять до 200 миллионов евро в связи с вынужденными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса.

Нидерландская авиакомпания KLM и французский авиаперевозчик Air France объявили о приостановке полетов в Китай до 15 марта на фоне ситуации с распространением коронавируса. С 16 марта 2020 года, в зависимости от развития ситуации, Air France и KLM планируют постепенно возобновить полеты в Шанхай и Пекин и обратно, а нормальный график полетов должен быть возобновлен с 29 марта 2020 года.

В опубликованном пресс-релизе по итогам 2019 года компания отмечает, что "после хороших показателей по сети пассажирских перевозок с положительным доходом в январе 2020 года недавние события, связанные с коронавирусом, повлияли на прогноз спроса, особенно в азиатской сети".

"Это приводит к тому, что коэффициенты загрузки по раннему бронированию на дальние расстояния снизятся с февраля по май 2020 года. Как следствие, группа ожидает, что выручка от продаж в постоянной валюте снизится в первом квартале 2020 года", — говорится в заявлении.

Согласно компании, с учетом "приостановки полетов Китае в феврале-марте и возможного возобновления операций, начиная с апреля 2021 года", прогнозируемое влияние на прибыль может составить от 150 до 200 миллионов евро в период с февраля по апрель 2020 года.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.