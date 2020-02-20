МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе 2020 года вырос на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,633 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В декабре 2019 года — показатель вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом в месячном выражении оборот ритейла в январе 2020 года сократился на 24,5%, в декабре 2019 года наблюдался рост на 18,3%.

Оборот розничной торговли в январе на 94,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 5,3% (в январе 2019 года — 94,4% и 5,6% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли в январе удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,5%, непродовольственных товаров — 51,5%. В январе 2019 года эти доли находились на уровне 48,4% и 51,6% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,277 триллиона рублей (в декабре 2019 года увеличился на 1,8% в годовом выражении). Оборот торговли непродовольственными товарами в январе вырос на 2,5% до 1,355 триллиона рублей (в декабре 2019 года рост в годовом выражении составил 2,1%).