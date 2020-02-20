МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Эксперты не сомневаются, что государство удвоит сумму, направленную на господдержку льготного автокредитования – падающий рынок очень нуждается в такой мере. Она может несколько подстегнуть спрос, однако перелома не будет без роста реальных доходов населения. Госпрограмма – обычный кредит, пусть и с пониженной ставкой, получить который смогут не все. Вместе с тем, если ей воспользоваться с умом, можно неплохо сэкономить на выплатах.

Финансирование программы льготного автокредитования могут увеличить вдвое – до 10 млрд рублей с нынешних 5 млрд рублей. Как пишет "Коммерсант", это следует из внесенных в Госдуму поправок к бюджету на 2020 год. Сейчас банки работают в рамках прежних лимитов, предоставляя клиентам 10-процентные скидки или 25-процентные на Дальнем Востоке. Многие подозревают, что средств едва хватит на первое полугодие.

В настоящее время льготное автокредитование носит адресный характер. Часть программ — Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — работают через льготное кредитование. Для бизнеса предусмотрен льготный лизинг ("Свое дело" и "Русский тягач").

При этом существуют определенные ограничения – максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы автомобиля составляет 1 млн рублей, при этом он должен отвечать жестким требованиям по локализации, выраженным в определенном количестве баллов. Это подразумевает, что под программу подпадают лишь самые недорогие модели. В текущем году наибольшим спросом, по данным издания, пользовались Lada, Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault – у них в кредитные рамки укладывается большинство комплектаций массовых автомобилей.

Данная мера однозначно будет принята, поскольку на протяжении нескольких лет средства на субсидирование заканчивались к концу второго-третьего квартала, считают опрошенные "Прайм" эксперты. При этом годом ранее на программу тратились средства, сопоставимые с теми, что планируются на 2020 год. Тогда 9 млрд рублей были выделены двумя траншами — в марте 3 млрд рублей, в июле еще 6 млрд рублей.

По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, сумму в 10 млрд рублей не стоит рассматривать, как существенную дополнительную нагрузку на бюджет. Закладываемый уровень общих расходов в составе госбюджета на 2020 год составляет 19,503 трлн рублей (при этом ожидаемый общий объем внутреннего валового продукта равен 112,863 трлн рублей), так что расходы на программу льготного автокредитования составят около 0,05% от общих расходов бюджета.

ПОДДЕРЖАТЬ АВТОРЫНОК

Главная причина, по которой аналитики не сомневаются в принятии меры – продолжающееся падение авторынка. По оценке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых машин и LCV в России в 2019 году снизились на 2,3%. Рынок легковых машин с пробегом также показал снижение на 0,4%, свидетельствуют данные "Автостата". Автодилеры прогнозируют снижение продаж новых машин в 2020 году на 8%. Негативное влияние, по оценке экспертов, окажет и коронавирус – производство автомобилей и комплектующих в Китае уже приостановлено, что грозит перебоями с поставками по всему миру.

За 12 месяцев 2019 года в России было выпущено 1593,05 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,5% меньше, чем годом ранее, напомнил Коренев.

"Даже с учетом господдержки рынок показал отрицательную динамику, что вызвано снижением реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, падением покупательной способности граждан", — говорит он.

По словам финансового консультанта и эксперта по личным инвестициям Ивана Капустянского, программа господдержки авторынка уже доказала свою эффективность. Продажи новых машин в 2017 году составили менее 1,6 млн штук, что более чем на 11,3% ниже, чем в 2018 году, когда программа заработала на текущих условиях. "С учетом того, что президент однозначно заявил о необходимости ускорения экономического роста, правительство вряд ли будет отменять эффективные меры поддержки, а напротив, будет их масштабировать", — считает он.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

При этом эксперты неоднозначно оценили пользу господдержки для авторынка. По мнению Коренева, она поддержит спрос на отечественные автомобили на более высоком уровне.

"Учитывая, что по условиям льготного автокредитования стоимость приобретаемого автомобиля не должна превышать 1 млн рублей, а количество необходимых для получения субсидий баллов составляет по специнвестконтракту 1400, очевидно, что основную поддержку от программы получают именно отечественные автопроизводители, рассуждает эксперт.

Это позитивно скажется как на данной отрасли, так и на смежных сегментах экономики, так или иначе связанных с производством автокомпонентов. Немаловажен и фактор занятости, а также уровня доходов сотрудников, занятых в указанных отраслях.

В свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предположил, что без роста реальных доходов населения меры по стимулированию спроса вряд ли возымеют эффект. К тому же он напомнил, что льготы положены двум категориям покупателей – тем, кто берет первую машину и семьям с двумя и более детьми. "Если с первой еще можно работать, даже несмотря на то, что начинающие водители предпочитают подержанные машины, то вторая вряд ли будет брать семейный автомобиль стоимостью менее миллиона рублей", — считает он.

Эксперт напомнил, что любой кредит сложнее получить уже закредитованным заемщикам, людям с негативной кредитной историей или с серой зарплатой. Если поднимется порог до 1,5 млн рублей и будет увеличено количество автомобилей, доступных по такой программе, это может поднять спрос на несколько процентных пунктов.

"Но все равно это не окажет большого влияния на рынок из-за падения реальных доходов населения, снижения покупательской способности, увеличения утилизационных сборов и цен на топливо и запчасти", — уверен он.

ВЫГОДА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

По словам Капустянского, автомобили – это товары длительного пользования. Спрос на них во многом зависит от уверенности потребителей в том, что их благосостояние будет расти. Граждане должны быть уверены в завтрашнем дне, что у них найдутся средства, чтобы заплатить за машину по кредиту. Соответственно первый и самый важных фактор, который будет мотивировать людей покупать машины — это рост экономики, над чем и должно работать правительство. Только это обеспечит устойчивый долгосрочный тренд роста спроса на автомобили.

Покупка автомобилей по государственной программе в целом стандартная процедура. Никаких подвохов ожидать здесь не стоит. Поэтому, чтобы взять авто в кредит с субсидией, необходимо найти дилера, выбрать автомобиль и заключить кредитный договор. Чтобы покупка была более выгодной, пытайтесь выторговать для себя больше "допов". То есть, например, зимнюю резину, установку сигнализации и так далее за счет автодилера, советует эксперт.

Автокредит с госсубсидией имеет низкую ставку, поэтому не стоит торопиться гасить его досрочно. Сумму, которую вы хотели направить на досрочное погашение, лучше положить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) типа А, чтобы за счет налогового вычета получить доходность выше, чем переплата по кредиту. По истечении трех лет можно взять накопленную сумму и направить ее на погашение. Это получится выгоднее, чем закрывать кредит досрочно. Важно, чтобы процент по кредиту был ниже, чем доход по ИИС.