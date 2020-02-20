МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Проект закона, который запрещает брать комиссию при оплате услуг ЖКХ, внесен в Госдуму, сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, являющийся одним из авторов документа.

Кроме него, проект разрабатывали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России". Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи", — сказал Неверов.

Ранее в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Неверов предложил отменить банковскую комиссию за платежи жилищно-коммунального хозяйства. Путин поручил сформулировать предложения.