МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Проект закона, который запрещает брать комиссию при оплате услуг ЖКХ, внесен в Госдуму, сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, являющийся одним из авторов документа.

Квитанция за услуги ЖКХ

Госдума хочет оставить банки без комиссии с платежей по ЖКХ

Кроме него, проект разрабатывали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями "Почты России". Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи", — сказал Неверов.

Ранее в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Неверов предложил отменить банковскую комиссию за платежи жилищно-коммунального хозяйства. Путин поручил сформулировать предложения.