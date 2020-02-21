СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar перестал оказывать услуги на территории Крыма, сообщает техническая поддержка сервиса.

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", — сообщили РИА Новости в техподдержке.

В техподдержке отметили, что сервис перестал работать в Крыму недавно. При этом пользователи соцсетей называют дату 12 февраля.

На данный момент, если в графе "поиск" ввести название городов и населенных пунктов полуострова, сайт выдает следующий результат: "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

В свою очередь, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин заявил, что прекращение работы BlaBlaCar ожидаемо.

"Эта была функция, которой пользовались крымчане, так же, как сервис онлайн-заказа "Яндекс.Такси", который работал в 2014 и 2015 году, пусть машин было немного, но доступность была. Сегодня "Яндекс. Такси" и ряд других предложений в связи с санкциями не работают. Теперь эта картина коснулась услуг BlaBlaCar, которым пользовалось большое количество людей", — сказал РИА Новости Цуркин.

По его словам, BlaBlaCar хоть и был удобным сервисом, но не гарантировал людям полную безопасность.

Цуркин также подчеркнул, что теперь, в рамках прекращения услуг BlaBlaCar, стоит ожидать увеличение сегмента в сфере пассажирских перевозок.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".