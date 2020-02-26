МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево", по предварительным данным, из-за вибрации двигателя, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В аэропорту Шереметьево экстренно приземлился SSJ-100, выполнявший рейс номер 1204 из Москвы в Пермь. Предварительная причина экстренной посадки — вибрация одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пострадавших нет.