МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, до 8,896 миллиона пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажиропоток на международных линиях в январе вырос на 8,4%, до 3,6 миллиона человек. На внутренних — увеличился на 5,7%, до 5,2 миллиона человек.

Пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в январе снизился на 5,3%, до 2,6 миллиона человек. Ее дочерний лоукостер "Победа" увеличил перевозки на 34%, до 922,9 тысячи человек. "Россия" (также входит в "Аэрофлот") снизила перевозки на 11,4%, до 567,4 тысячи пассажиров.

Авиакомпания S7 увеличила перевозки на 67,3%, до 1,36 миллиона человек. "Уральские авиалинии" — на 14,8%, до 693,5 тысячи человек. "ЮТэйр" (Utair) снизила перевозки на 3,5%, до 554 тысяч пассажиров.

Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров по сравнению с 2018 годом на 10,3%, до 128,1 миллиона человек.