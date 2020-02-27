МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) за прошлый год выросла на 29% по сравнению с 2018 годом и составила 8,086 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла за год вдвое, до 9,171 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 4,08 доллара против 3,16 доллара годом ранее. Выручка при этом снизилась — на 1,3%, до 52,329 миллиарда долларов, а органический рост составил 4,3%, отмечается в релизе.

Прибыль за четвертый квартал уменьшилась в годовом выражении в 1,5 раза и составила 962 миллиона долларов. Прибыль, приходящаяся на акционеров, за три отчетных месяца уменьшилась в четыре раза, до 114 миллионов. Прибыль на акцию снизилась до 0,48 доллара с 0,71 доллара. Выручка за квартал сократилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 13,334 миллиарда долларов, органический рост составил 2,5%.

Объем продаж пива в четвертом квартале компания увеличила на 0,9% в годовом выражении — до 124,025 миллиона гектолитров. В квартальном выражении снижение составило 2,5%.

Компания отмечает также негативное влияние на будущие показатели коронавируса COVID-19. Вспышка заболевания значительно снизила спрос в Китае, в том числе в период новогодних праздников. Компания оценивает ущерб от коронавируса в Китае на выручку за первые два месяца текущего года в 285 миллионов долларов, на показатель EBITDA — около 170 миллионов.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.