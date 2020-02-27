МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" зарегистрировала юридическое лицо в Нидерландах для открытия магазина в этой стране, изучается также возможность открытия торгового объекта во Франции, сообщил РИА Новости представитель "Вкусвилла".

Согласно информации на сайте Торговой палаты Нидерландов, Vkusvill Netherlands B.V. была зарегистрирована в Амстердаме, компания занимается работой супермаркетов и аналогичных магазинов с общим ассортиментом продуктов питания и напитков.

Во "Вкусвилле" сообщили, что компания зарегистрирована в феврале 2020 года для открытия магазина в Нидерландах. "Также рассматриваем возможности и во Франции. Точных сроков (открытия магазинов — ред.) нет, надеемся, в этом году", — добавил представитель ритейлера.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Согласно информации компании, ее выручка в 2019 году превысила 1,3 миллиарда долларов, под ее управлением находится порядка 1,2 тысячи магазинов в 27 городах России. По данным "БИР Аналитик", основатель ритейлера Андрей Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын, еще 12,16% — у структуры фонда Baring Vostok.