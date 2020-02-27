МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран до нормализации там эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм сообщил об угрозе безопасности жизни и здоровья туристов в Италии, Южной Корее и Иране из-за участившихся там случаев заражения COVID-19.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах", — говорится в сообщении.

Также предписывается обязательно информировать российских туристов, которые купили или планируют купить туры в эти страны, о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения направления или места отдыха, переноса сроков совершения поездки или расторжения договора в соответствии с законом об основах туристской деятельности.

Органам государственной власти в сфере туризма субъектов РФ рекомендовано оперативно довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

"Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов", — заявили в ведомстве.