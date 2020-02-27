МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея сети "Вкусвилл" открыть магазины в Европе хороша с точки зрения маркетинга и повышения узнаваемости бренда, однако серьезного коммерческого успеха эксперты пока не ожидают. Вместе с тем, шансы на это есть, поскольку в мире есть спрос на здоровое питание, и компания может воспользоваться преимуществом дешевых поставок из России.

Сеть магазинов "Вкусвилл" намерена начать европейскую экспансию. В четверг стало известно, что компания зарегистрировала юридическое лицо в Нидерландах для открытия магазина в этой стране, изучается также возможность открытия торгового объекта во Франции. Как уточнили в компании, точных сроков нет, но она рассчитывать сделать это уже в текущем году.

Согласно информации на сайте Торговой палаты Нидерландов, Vkusvill Netherlands B.V. была зарегистрирована в Амстердаме, компания занимается работой супермаркетов и аналогичных магазинов с общим ассортиментом продуктов питания и напитков.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Согласно информации компании, ее выручка в 2019 году превысила 1,3 млрд долларов, под ее управлением находится почти 1,2 тысячи магазинов в 27 городах России.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, продвижение сети в Европу в большей степени имиджевая акция, однако и шансы на коммерческий успех у нее есть. "Концепция "Вкусвилл" – это органичные продукты высокого качества. В России сеть пользуется достаточно большим вниманием потребителей, которые практикуют здоровое питание и готовы платить за него повышенную цену", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В мире также есть спрос на подобное продовольствие. В частности, в США схожую идеологию практикует Wholefoods. Опыт ЧМ по футболу показал, что иностранцы высоко оценили российские продукты, что, вероятно, стало поводом для попытки "Вкусвилла" проникнуть на другие рынки.

У компании также есть преимущество более дешевых поставок из России. Впрочем, это не означает безоблачное продвижение в Европе, так как бизнес может столкнуться с высокими регламентными требованиями Евросоюза. Тем не менее, более низкая цена и экзотичность основных поставок из России, которую часто ассоциируют с чистой дикой природой, позволит завоевать своего покупателя, полагает эксперт.

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

С работой предприятий ритейла за пределами своего региона связан целый ряд вопросов, которые отражают как риски, так и возможности, рассуждает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

"Во-первых, потребительский рынок в каждой стране очень индивидуальный. Надо понимать менталитет населения, учитывать массу тонкостей и предпочтений. Недостаточная проработка этого момента не позволила даже гигантам розницы, таким как Walmart, Lidl, Aldi, имеющим многомиллиардные обороты, масштабировать бизнес в других регионах мира, хотя IT-компаниям такое удавалось", — отметил он.

Во-вторых, не менее важны особенности законодательства и регулирования на местах. В разных странах они существенно отличаются именно в сфере продуктового ритейла, добавил эксперт. Это стало причиной того, что многие сети были вынуждены уйти, к примеру, из Азиатского региона, хотя возможности для роста там весьма привлекательные.

Но есть и возможности, прежде всего, для масштабирования уже готовой торговой платформы. Внутри нее лежит огромная составляющая, связанная с IT, которая позволяет контролировать закупки, управлять движением остатков на складах, программами лояльности, приложениями, чатами, ботами.

"Работу ритейл-бизнеса обеспечивает серьезное техническое ядро, которое стоит очень дорого. Если оно уже есть и работает, скопировать его для применения в других регионах очень выгодно", — говорит Федяков.

К сильным сторонам "Вкусвилла" он относит и его способность в короткий срок достичь успеха в очень конкурентной среде на фоне падения реальных доходов покупателей. Такого опыта у многих других игроков просто нет.

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПАНСИИ

В целом тренд на здоровое питание носит глобальный характер, и "Вкусвилл" лишь развивает его с учетом российской специфики.

"Однако наложить наше понимание здоровой еды на европейские реалии не удастся – там другие товары и даже другое отношение к упаковке. К примеру, йогурт в стекле европейцы не купят, поскольку это неэкологично, а у нас такой товар считается наиболее качественным", — рассуждает Федяков.

Он считает, что и другие российские компании вполне могут учесть все это и всерьез задуматься о продвижении за рубежом. В частности, те компании, которые росли и развивались в сложных условиях, в отличие от европейских конкурентов, создававшихся много лет назад на совсем другом рынке, а теперь подсчитывающих убытки. Российские игроки имеют все шансы закрепиться на глобальном рынке, если у них есть понимание местных особенностей и надежный партнер в регионе, готовый поддержать.

В свою очередь, Кочетков высказал мнение, что ждать расширения бизнеса других розничных сетей из РФ в Европе не стоит, так как им нечего предложить на высококонкурентном рынке. В отличие от "Вкусвилла", у них нет нишевых преимуществ, поэтому им придется бороться за покупателя с местными сетями, у которых гораздо больше маркетинговых и финансовых возможностей.

Также не стоит ждать появления большого числа конкурентов в области здорового питания в России. Отечественный потребитель в основном не столь богат, чтобы позволить себе тратить на еду еще больше средств. Поэтому сеть"Вкусвилл" активно завоевывает свою нишу питания для среднего класса, не встречая конкурентов своего масштаба.