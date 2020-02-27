МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. РЖД разрешили пассажирам отменного поезда между Москвой и Ниццей с прицепными вагонами до Бреста сдать билеты без взимания плат и сборов, следует из сообщения компании.

Ранее об отмене этого поезда с 4 марта сообщал Минтранс России. Однако рейс этого поезда был запланирован на 5 марта.

"… в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ с 5 марта временно приостанавливается движение пассажирского поезда № 17/18 Москва – Ницца с прицепными вагонами Москва – Брест. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов", — говорится в сообщении РЖД.

Уточняется, что за возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билетов.

"В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда, для последующей операции возврата", — добавляется в сообщении.

Пассажирские поезда холдинга РЖД из Москвы в Париж и Берлин и обратно продолжают курсировать.

"Дополнительно отметим, что ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином. Данные поезда продолжат курсирование", — говорится в сообщении РЖД.