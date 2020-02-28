МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Крупнейший производитель стали в Германии ThyssenKrupp AG продает свое подразделение по производству лифтов за 17,2 миллиарда евро консорциуму, состоящему из Advent, Cinven и RAG, сообщается в пресс-релизе компании.

"ThyssenKrupp полностью продает свой бизнес по производству лифтовых технологий консорциуму, возглавляемому фондами Advent, Cinven и RAG. Соответствующее решение исполнительного совета было одобрено в четверг вечером наблюдательным советом ThyssenKrupp AG. Договор купли-продажи подписан", — отмечается в сообщении.

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и ее закрытие ожидается к концу текущего финансового года. Компания отмечает, что вырученные средства будут использованы для развития оставшихся предприятий. "Мы будем сокращать долг ThyssenKrupp по мере необходимости и в то же время инвестировать столько, сколько разумно, в развитие компании", — отмечает генеральный директор компании Мартина Мерц (Martina Merz), чьи слова также приводятся в релизе.

Акции ThyssenKrupp в пятницу дешевеют более чем на 5%.

Ранее компания уже пыталась продать лифтовый бизнес из-за финансовых проблем. В январе СМИ писали, что одним из основных претендентов на покупку подразделения Thyssenkrupp является финская Kone, которая предложила за него 17 миллиардов евро. Однако на прошлой наделе компания отозвала свое предложение.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков.