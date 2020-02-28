БЕРЛИН, 28 фев — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen и Федеральный союз по защите прав потребителей (Verbraucherzentrale Bundesverbands, vzbv) согласовали "всеобъемлющее соглашение" о компенсациях покупателям автомобилей с дизельными двигателями, сообщил телеканал N24 со ссылкой на заявление земельного суда в Брауншвейге.

Подробности соглашения пока неизвестны. Речь идет предварительно о более чем 400 тысячах покупателей, от имени которых выступает vzbv, сообщает агентство dpa. Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC ранее обратились в суд с коллективным иском к Volkswagen. Целью иска является "определение, что VW посредством манипуляций с программным обеспечением преднамеренно и злонамеренно нанес ущерб покупателям и должен предоставить компенсации", сообщали в союзе.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.

В Берлине 2 августа 2017 года прошел так называемый "дизельный саммит", в котором приняли участие министры транспорта и окружающей среды, а также пять глав земельных правительств и представители немецких автоконцернов. По итогам встречи автогиганты обязались организовать систему бонусов для клиентов, которые поменяют дизельные автомобили класса Евро-4 и ниже.