ЦХИНВАЛ, 29 фев — ПРАЙМ. Вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной ЛЭП и модернизации транскавказской автомагистрали обсудили в Москве президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает пресс-служба главы администрации республики.

"Были обсуждены вопросы взаимодействия государственных структур Республики Южная Осетия и Российской Федерации, в том числе вопросы финансирования инвестиционной программы, строительства резервной линии электропередачи, модернизации Транскавказской автомагистрали", — говорится в сообщении.

Отдельно обсуждались вопросы ввоза продовольственных товаров и автотранспорта, уточняет пресс-служба.