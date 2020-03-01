МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa предпринимает меры для обеспечения безопасности сотрудников на фоне коронавируса, ввела новые правила согласования командировок за пределы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы следим за развитием ситуации с распространением заболеваний коронавирусом и предпринимаем дополнительные меры предосторожности с целью обеспечить безопасность и здоровье наших сотрудников. Применительно к России эти меры, в частности, включают новые правила организации и согласования командировок за пределы страны", — сказали в Visa.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.