ТЕГЕРАН, 8 мар — ПРАЙМ. Иранская авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу на фоне распространения нового коронавируса, следует из заявления, опубликованного компанией на своем сайте.

"Все рейсы авиакомпании по европейскому направлению временно приостановлены до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы были отменены в связи с ограничениями со стороны Европы, введенными "по неясным причинам". Компания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Европу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.