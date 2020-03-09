9 марта — Dow Jones. General Motors, как и другие автопроизводители, активно инвестирует в новые аккумуляторные батареи, о чем она сообщила на прошлой неделе, хотя акционеры, вероятно, увидят отдачу от этих инвестиций лишь через годы.

В последние месяцы ведущие автопроизводители мира один за другим начали активно инвестировать в аккумуляторы, беря пример с Tesla. Аккумуляторные батареи являются ключевым элементом электромобильной сети поставок. Как только Илон Маск договорился с Panasonic о строительстве "гигафабрики" в Неваде, традиционные автопроизводители стали искать себе специализированных партнеров.

В сентябре прошлого года Volkswagen создала СП с Northvolt, шведским стартапом, основанным двумя экс-работниками Tesla, и намерена с его помощью построить завод аккумуляторов в Германии. В декабре GM заявила, что потратит 2,3 млрд долларов на строительство завода в Огайо совместно с корейским производителем батарей LG Chem. В январе PSA, французская автомобильная компания, которая собирается объединиться с Fiat Chrysler, объявила о сотрудничестве с SAFT, европейским производителем аккумуляторов, принадлежащим нефтяному гиганту Total. За следующие 10 лет компания собирается потратить 5,5 млрд долларов на производство аккумуляторных элементов во Франции и Германии. В феврале Toyota сообщила, что создаст СП с Panasonic и получит контроль над некоторыми ее заводами аккумуляторов в Японии и Китае.

В случае Volkswagen эти планы заманчиво было бы объяснить политикой. Компания частично принадлежит земле Нижняя Саксония и известна непропорционально большими инвестициями в этот регион. Но, поскольку компания хочет продавать больше электромобилей, ей нужно чем-то заменить производство двигателей.

Политика сыграла некоторую роль и в случае GM, и в случае PSA. На переговорах с профсоюзами прошлой осенью GM подчеркивала свой план как способ компенсировать закрытие других заводов. Между тем PSA и Total могут получить под свой план субсидии от ЕС примерно на 1,5 млрд долларов.

Однако гендиректор GM Мэри Барра и ее коллега из PSA Карлос Таварес – два лидера отрасли, возможно, в наибольшей степени сконцентрированные на рентабельности бизнеса и размещении капитала. На презентации для инвесторов в среду Барра раскрыла финансовый смысл инвестиций в аккумуляторы: более жесткий контроль за сетью поставок позволит GM снизить затраты на батареи до того уровня, на котором электромобили станут привлекательными для потребителей и рентабельными для компании. Аналогичную мысль в прошлом месяце высказал и Таварес.

Такие планы могут в итоге принести их авторам конкурентное преимущество, но акционерам при этом нужно набраться терпения. Производство аккумуляторов пока не демонстрирует устойчивой прибыльности даже у наиболее опытных игроков из Восточной Азии. Однако автопроизводителям, желающим иметь конкурентоспособные батареи, возможно, остается только производить их самостоятельно, поскольку продуктов высокого качества не хватает.

На фоне резкого роста рыночной стоимости Tesla вопрос о том, готовы ли потребители покупать электромобили, сменился вопросом о готовности производителей выпускать их. Лидеры отрасли приходят к выводу, что единственным выходом является некая форма вертикальной интеграции, которой они избегали десятилетиями.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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