МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Крупные российские образовательные онлайн-сервисы, включая GeekBrains, "Учи.ру", "Фоксфорд", Skyeng и "Дневник.ру", сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Так, образовательный сервис GeekBrains откроет доступ к курсам на время карантина по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. "Каждый пользователь, находящийся на карантине или в добровольной самоизоляции, может выбрать три курса из перечня, среди которых — основы баз данных, алгоритмы и структуры на C, основы продакт-менеджмента, тренды и целеполагание в дизайне, продвижение "ВКонтакте" и другие. Чтобы получить к ним доступ, он должен быть зарегистрирован на портале. Активировать доступ можно до 31 марта", — сообщили в пресс-службе.

Онлайн-школа "Фоксфорд" (входит в IT-холдинг TalentTech) открывает доступ к обучению по школьной программе в онлайн-формате на месяц. "Согласно оценке экспертов "Фоксфорда", около 2 миллионов школьников сегодня остаются дома. В такой ситуации важно использовать возможности дистанционного обучения и обеспечить непрерывность учебного процесса, особенно для тех, кого в конце учебного года ждут итоговые экзамены. По предварительной оценке, доступом к курсам воспользуются не менее 10% учеников, оставшихся дома из-за карантина, то есть около 200 тысяч школьников. Суммарно обучение в рамках проекта эквивалентно стоимости в 500 миллионов рублей", — отметили в компании.

Образовательный сервис Skyeng (резидент фонда "Сколково") открывает бесплатный доступ до 24 апреля. Школьники смогут воспользоваться платформой Skyes School, а для колледжей и вузов — платформы Skyes College и Skyes University; доступ к ним будет бесплатным до 31 мая.

Ряд бесплатных решений на период распространения коронавируса запустит и сервис "Учи.ру" (резидент фонда "Сколково"). "С 23 марта платформа начнет проводить бесплатные онлайн-уроки по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам для учеников 1-4 классов. Уроки будут проходить ежедневно с понедельника по четверг в формате онлайн-трансляций, и присоединиться к ним сможет любой ученик. … Спрос на онлайн-образование в период карантина стремительно растет: только за последние дни трафик на "Учи.ру" удвоился, и мы ожидаем дальнейший рост", — сообщил представитель компании.

Платформа "Дневник.ру" уже имеет возможность организации дистанционного обучения, однако компания готова дополнить ее необходимыми в условиях карантина инструментами, сообщили в пресс-службе. "Наши платформы полностью готовы к увеличению нагрузки. Архитектура систем построена таким образом, чтобы рост количества активных пользователей не сказывался на производительности…. Мы также готовы, исходя из своих возможностей, развивать платформу в рамках сотрудничества с министерством просвещения РФ в тех направлениях, которые могут дополнительно потребоваться в режиме карантина", — сказал собеседник агентства.