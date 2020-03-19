МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2019 году упала на 81% по сравнению с показателем 2018 года — до 2,409 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 29% — до 53,428 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 18% против 24% годом ранее. Консолидированная выручка снизилась за год на 5% — до 296,567 миллиарда рублей.

В четвертом квартале текущего года группа получила чистый убыток, относящийся к акционерам, в размере 9,765 миллиарда рублей против убытка в 571 миллион рублей за предыдущий квартал. Выручка упала на 9% — до 68,376 миллиарда рублей, EBITDA — на 32%, до 9,361 миллиарда рублей.

Чистый долг группы без пеней, штрафов и опционов в конце 2019 года в сравнении с показателем на 31 декабря 2018 года снизился на 23 миллиарда рублей и составил 400 миллиардов рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 7,5 (в конце 2018 года — 5,6).

Привилегированные акции "Мечела" падают в цене более чем на 16% после публикации отчетности по МСФО за 2019 год и четвертый квартал; обыкновенные акции в первые минуты реагировали нейтрально, а затем тоже перешли к снижению, следует из данных Московской биржи.

К 13.24 мск привилегированные акции "Мечела" падали на 16,17%, обыкновенные акции снижались на 0,65%. При этом индекс Мосбиржи рос на 3,56%.

До публикации данных по МСФО префы "Мечела" росли на 4,3%, а обыкновенные акции – на 2,9%.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2019 году упала на 81% — до 2,409 миллиарда рублей, сообщила компания ранее в четверг. Показатель EBITDA снизился на 29% — до 53,428 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 18% против 24% годом ранее. Консолидированная выручка снизилась на 5% — до 296,567 миллиарда рублей.

В четвертом квартале группа увеличила чистый убыток, относящийся к акционерам, до 9,765 миллиарда рублей с 571 миллиона рублей в предыдущем квартале. Выручка упала на 9% — до 68,376 миллиарда рублей, EBITDA — на 32%, до 9,361 миллиарда рублей.