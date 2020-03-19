МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. РЖД из-за коронавируса в ближайшие дни отменяют рейсы в сообщении с Эстонией и с этим полностью прекращается курсирование прямых пассажирских поездов между Россией и странами Европы, следует из сообщения компании.

Прямые пассажирские поезда холдинга РЖД ходили между Россией и рядом стран Европы. Из-за ситуации с коронавирусом были объявлены решения об отмене всех их, кроме Москва-Санкт-Петербург-Таллин. Однако в среду глава госкомпании Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) Эрик Лайдвеэ сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR, что РЖД проинформировали о прекращении с 20 марта движения и этого поезда.

"По согласованию с руководством AS Eesti Raudtee (Эстонской железной дороги) и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 20 марта временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Приостанавливается курсирование поезда № 34/33 Москва – Таллинн (включая курсирующие с ним прицепные вагоны Москва – Санкт-Петербург) отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллинна с 21 марта", — говорится в сообщении РЖД.

Для обеспечения перевозки пассажиров, оформивших билеты на маршрут Москва – Санкт-Петербург, назначены дополнительные поезда по действующему расписанию поезда № 33/34. Посадка пассажиров на дополнительные поезда будет происходить по имеющимся проездным документам на отмененные рейсы поездов № 34/33 Москва – Таллинн.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Транзитом без остановок на территории Литвы продолжает курсировать международный поезд между Калининградом и другими городами РФ.

"В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область", — говорится в сообщении.

Сохраняется ряд международных поездов в сообщении с Белоруссией.