МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объемы продаж авиабилетов в России впервые за долгое время стали расти, при этом в стране нет ажиотажного спроса на бытовую технику в отличие от конца 2014 года, сообщил второй по активам российский банк ВТБ.

"Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них за последнюю неделю увеличились на 32%", — говорится в сообщении. Речь идет о неделе с 10 по 17 марта к предыдущей неделе. В банке считают, что одной из возможных причин является то, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов. "Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.

Проанализировав розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу, ВТБ наблюдает активный рост в сегменте онлайн-заказов. В категории товаров для дома объем операций вырос на 47%, товаров для животных — на 30%, доставки еды и телеком-услуг — на 10%. Растут и траты в московских аптеках — на четверть за последнюю неделю. "С 10 по 17 марта среднедневной объем продаж составил 16 миллиардов рублей, на первой неделе марта — 13 миллиардов. При этом средний чек сохраняется на уровне 740-750 рублей", — посчитали в банке.

Кроме того, третью неделю подряд москвичи сокращают число поездок в общественном транспорте — уже на четверть с начала марта. Значительно снизились продажи билетов на мероприятия: с учетом того, что отменены все крупные досуговые и спортивные события, в этом сегменте объем продаж сократился на 53%, указывает ВТБ.

В крупных продуктовых магазинах, по данным ВТБ, объем транзакций растет умеренными темпами. За последнюю неделю на 22% вырос объем и на 10% — количество транзакций в супермаркетах. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тысячи рублей. "На отдельные категории товаров, действительно, может быть высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается. Важно, что в отличие от бума конца 2014 года мы не фиксируем ажиотажного спроса на бытовую технику, рост в этом сегменте составил всего на 13%. Это говорит о том, что сейчас граждане более взвешенно подходят к своему потребительскому поведению", — отметил Киричек.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе. Российский рубль, не выдерживающий такого давления, ослабляется с 9 марта — курс доллара в четверг колеблется недалеко от 80 рублей против 68,57 рубля на закрытие последних относительно спокойных торгов в РФ 6 марта.