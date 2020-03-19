МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) отмечает рост продаж крупной техники, телевизоров и смартфонов в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"Онлайн-трафик "М.Видео" и "Эльдорадо" за последние две недели вырос на 25%. В марте мы видим рост продаж отдельных категорий от 20% до 100%, увеличились продажи стиральных машин и другой крупной техники, ТВ, смартфонов, товаров для организации домашнего офиса", — рассказали в ритейлере.

Группа указывает, что полностью готова к растущему спросу. "Мы создали товарные запасы в конце 2019 года и начале 2020 года, поставки из Китая достаточно быстро восстановились. Цены пока удается удерживать", — отметили в компании.

Трафик в магазинах также показывает рост: продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) по отношению к прошлому году показал двузначный рост.

"Магазины работают в обычном режиме, мы принимаем все возможные меры для защиты персонала и клиентов — от регулярных замеров температуры до дезинфекции помещений, соблюдения дистанции и бесконтактной оплаты", — заключили в "М.Видео-Эльдорадо".