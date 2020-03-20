МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-феврале 2020 года вырос на 3,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,253 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В феврале показатель вырос на 4,7% в годовом выражении — до 2,62 триллиона рублей. При этом в январе оборот ритейла повысился на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В месячном исчислении показатель в феврале снизился на 0,7%, в январе наблюдалось падение на 24,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборот розничной торговли в феврале на 94,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 5,1% (в феврале 2019 года — 94,5% и 5,5%).

В структуре оборота розничной торговли в феврале удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,4%, непродовольственных товаров — 51,6% (в феврале 2019 года — 48,6% и 51,4%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-февраль вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,545 триллиона рублей. В феврале показатель увеличился на 4,1%, до 1,267 триллиона рублей (в январе — вырос на 2,9%).

Оборот торговли непродовольственными товарами в январе-феврале увеличился на 3,9% и составил 2,708 триллиона рублей. В феврале показатель вырос на 5,3%, до 1,353 триллиона рублей (в январе — вырос на 2,5%).