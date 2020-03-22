МИНСК, 22 мар — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" доставила в Минск из московского аэропорта "Внуково" еще 82 туристов, которые застряли за рубежом из-за введенных рядом стран ограничений на въезд иностранцев в рамках борьбы с новым коронавирусом, сообщило посольство Белоруссии в РФ.

Россия приняла решение до 1 мая в связи с распространением нового коронавируса ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Белоруссии. Транзит белорусов, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта был возможен через аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". В этой связи попали в затруднительное положение белорусские туристы, которые должны были возвращаться домой из дальних поездок через аэропорт "Внуково", где нет транзитной зоны. На основании договоренностей Белоруссии и РФ в пятницу более 100 туристов были доставлены спецрейсом белорусской авиакомпании из "Внуково" в Минск.

"Сегодня ночью еще один самолет авиакомпании "Белавиа" забрал белорусских граждан из московского аэропорта "Внуково". В Минск вернулись 82 пассажира, в том числе граждане Армении, Украины и Литвы, из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы, Германии", — отмечается в сообщении.

Там подчеркивается, что дипломаты посольства Белоруссии в России продолжают работу по возвращению соотечественников на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.