АНКАРА, 22 мар — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines вынужден был посадить 85% своих самолетов из-за ситуации с коронавирусом в мире, заявил глава совета директоров авиакомпании Илькер Айджи.

"В данный момент мы не можем использовать 85% наших мощностей. Порядка 107 стран в настоящее время закрыты для полетов, одни из них Турция закрыла в одностороннем порядке, а другие сделали это сами с учетом риска. C воскресенья по распоряжению властей авиакомпания отказывается обслуживать пассажиров старше 65 лет", — заявил Айджи в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что Turkish Airlines продолжает осуществлять рейсы в ряд стран, в том числе в Россию и США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.