МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россияне при наличии мест на спецрейсы для эвакуации из стран со сложной ситуацией по коронавирусу смогут купить билеты на них по доступным ценам в случае необходимости, сообщает Росавиация.

"Представители российских авиакомпаний сообщили, что при наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам. Их могут купить находящиеся за рубежом россияне", — говорится в сообщении.