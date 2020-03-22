Россияне при необходимости могут купить билеты на вывозные рейсы из-за рубежа
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россияне при наличии мест на спецрейсы для эвакуации из стран со сложной ситуацией по коронавирусу смогут купить билеты на них по доступным ценам в случае необходимости, сообщает Росавиация.
"Представители российских авиакомпаний сообщили, что при наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам. Их могут купить находящиеся за рубежом россияне", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20200322/831123538.html