МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ряд крупных производителей, среди которых Maruti Suzuki, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Hyundai Motor, приостанавливают производство на заводах в Индии из-за распространения нового коронавируса, об этом сообщили сами автопроизводители.

"Компания закроет производственные и офисные помещения на своих предприятиях в Гургаоне и Манесаре с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении Maruti Suzuki.

Кроме того, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на компании, что Mercedes Benz и Fiat также остановят производство на своих заводах в Пуне до 31 марта. Fiat при этом не планирует сокращать рабочие места и будет продолжать платить зарплату всем своим сотрудникам. А Hyundai Motor приостанавливает производство на своем заводе в Ченнае также до конца месяца.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. По последним данным, в Индии отмечен 341 случай заболевания COVID-19, семь человек погибли. Правительство Индии совместно с властями штатов объявило о строгой изоляции до 31 марта 75 регионов по стране в связи с пандемией. Изоляция, в частности, вводится в Дели, Мумбае, Пуне и ряде других крупных городов страны.