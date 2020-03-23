МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Выручка АО "Почта России" в октябре-декабре 2019 года составила 60,055 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль составила 538,135 миллиона рублей.

АО "Почта России" было образовано 1 октября 2019 года путем реорганизации из ФГУП. В связи с этим отчетность представлена за период с 1 октября, динамики не приводится.

Как отмечается в материалах, выручка от основного бизнеса компании — почтового — составила 47,541 миллиарда рублей, от торговой деятельности — 6,472 миллиарда рублей, от денежного посредничества — 2,714 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж составила 2,851 миллиарда рублей.

"Почта России" — федеральный почтовый оператор РФ. Предприятие включает в себя складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет порядка 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). С 1 октября 2019 года "Почта" преобразована в акционерное общество, которое стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. Уставный нового АО составляет 15,8 миллиарда рублей.