МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.

АСМАП и СТР, с учетом негативных последствий распространения коронавирусной инфекции на работу российских автотранспортных компаний, осуществляющих международные перевозки, в том числе связанных с ограничениями, вводимыми в иностранных государствах, направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять ряд мер поддержки национальных международных автоперевозчиков.

В частности, ассоциации международных перевозчиков просят ввести мораторий на уплату транспортного налога в 2020-2021 годах, освободить большегрузы от оплаты проезда по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года, обеспечить частичное субсидирование лизинговых платежей за технику в 2020 году, освободить большегрузы экокласса Евро-6 от уплаты утильсбора, следует из обращения.

"Меры, предложенные АСМАП, направлены как на снижение фискальной нагрузки и издержек при эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки, а также на исключение нехватки профессиональных водителей, осуществляющих международные перевозки", — следует из сообщения ассоциаций к обращению.

Перевозчики также отмечают, что из-за введения правительством требования о 14-дневной изоляции всех, кто прибыл из-за рубежа, включая водителей большегрузов, осуществляющих международные перевозки, начала ощущаться нехватка водительских кадров. Одновременно с этим закрываются на карантин консульские отделы посольств зарубежных стран в России, что не позволяет оформить новые визы водителям, объясняют они.

"Для исключения нехватки профессиональных водителей, осуществляющих международные перевозки, просим рассмотреть возможность отменить или существенно сократить срок самоизоляции для водителей, прибывших из зарубежных рейсов; поручить МИД РФ проработать вопрос с консульскими службами иностранных государств вопрос бесперебойного оформления виз", — просят перевозчики в обращении.