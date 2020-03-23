МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты, при этом особое внимание уделит ценам на хлеб, крупы, мясо, яйца, масло, ряд овощей и фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.

"В соответствии с поручением руководителя службы, с 23 марта 2020 года территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что территориальные управления ФАС своими силами будут осуществлять ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг цен на продукты в магазинах сетевой торговли.