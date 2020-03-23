МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", отмечает дальнейшую стабилизацию спроса граждан на продукты: например, в московских "Пятерочках" популярность макарон, круп и сахара в воскресенье упала на две трети по сравнению с 15 марта, сообщил РИА Новости представитель X5.

"Мы продолжаем наблюдать стабилизацию спроса по наиболее востребованным категориям. Так, 22 марта спрос на крупы, консервы и туалетную бумагу снизился более чем на треть по сравнению с 15 марта, на макаронные изделия в этот же период уменьшился в два раза", — сообщил представитель ритейлера.

"В столичных магазинах "Пятерочка" популярность круп, сахара, соли и макарон в воскресенье упала на две трети по сравнению с 15 марта, консервов и туалетной бумаги — более чем в два раза, масложировых продуктов — на треть", — добавили в компании.

X5 указывает: в целом спрос на базовые категории остается повышенным относительно аналогичного периода прошлого года и начала этого месяца. "Мы продолжаем поставлять увеличенные объемы социально-значимых товаров с распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков", — сказал представитель компании.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров) в понедельник сообщила, что торговые сети РФ не наблюдают роста цен на социально значимые продукты, включая продукты повышенного спроса.

"В торговых сетях Х5 розничные цены на социально значимые товары стабильны, включая наиболее востребованные сейчас позиции", — сообщили в X5.