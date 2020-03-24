МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания KFC в условиях распространения коронавируса предложила посетителям объяснять заказ "на пальцах" — в дополнение к основному меню разработано 5 комбо-наборов, которые можно заказать, показывая номер блюда на пальцах на расстоянии в 1,5 метра от кассы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

"Для обеспечения максимальной безопасности гостей в текущей эпидемиологической ситуации KFC, в дополнение к основному меню, разработал пять комбо-наборов, которые можно заказать, минимизировав контакт с кассиром — показывая номер блюда на пальцах на расстоянии в 1,5 метра от кассы", — сообщили в компании.

"Для заказа этих комбо гостям даже не нужно говорить с сотрудником KFC, а оплатить заказ можно картой или воспользоваться бесконтактной оплатой — информация об этом указана на прикассовой раме", — добавили в KFC.

При этом рестораны KFC продолжают работать в обычном режиме, другие позиции меню по-прежнему доступны для гостей. В компании также отметили, что во всех ресторанах применяются усиленные меры по обеспечению безопасности гостей и сотрудников: с прошлой недели в целях сокращения излишних контактов все заказы собираются в бумажные пакеты, при этом гости по-прежнему могут выбирать: остаться в зале или поесть за его пределами.

Кроме того, при заказе каждый гость получает влажные салфетки, а любой посетитель может воспользоваться санитайзером по запросу на кассе, а в ближайшие дни завершится установка отдельных диспенсеров с санитайзерами во всех ресторанах сети кроме зон фудкортов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.