МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 4,4% по сравнению с пересмотренным показателем января — до 765 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 0,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 750 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону повышения — до 800 тысяч с 764 тысяч.

По сравнению с февралем 2019 года, когда индикатор составлял 669 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце поднялись на 14,3%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.