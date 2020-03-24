МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ вывезли 23 марта из семи стран с наиболее сложной ситуацией по эвакуации 1,3 тысячи человек, включая 57 иностранцев, сообщает Росавиация.

"23 марта из 7 стран, где сложилась наиболее сложная ситуация — Болгарии, Египет, Испания, Кипр, Марокко, Сербия и Франции — российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан", — говорится в сообщении.

"Сегодня на гуманитарном рейсе "Аэрофлота" из Лиссабона в Москву доставлено 244 россиян, рейс на данном направлении также планируется 26 марта; авиакомпанией "Аэрофлот" из Ташкента в Москву привезено 397 россиян; авиакомпанией "Сибирь" на чартерном рейсе из Тенерифе доставлено 181 россиян", — отмечает ведомство.

Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы затруднён из-за позиции властей этих стран по перевозке пассажиров, принимаются меры для урегулирования этого вопроса, сообщает Росавиация.

"Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы, к сожалению, затруднён в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса", — говорится в сообщении.