МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Специальный поезд для вывоза россиян и украинцев из-за ситуации с коронавирусом будет состоять из 18 вагонов, он отправится из Киева в Москву 27 марта, обратно — 28 марта, сообщили РИА Новости в РЖД.

Ранее правительство России поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины.

"Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев. В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест)", — сообщили в российском перевозчике.

"Поезд отправится из Киева 27/03 и прибудет в Москву на следующий день — 28/03. В обратный рейс из Москвы он отправится 28/03 и прибудет в Киев 29/03", — добавили в РЖД.

Поезд проследует без остановок в пути.