МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Porsche отзывает в России 5114 автомобилей ряда моделей Macan (тип 95В) из-за вероятности возгорания топлива ввиду неисправности сервисного люка топливного фильтра, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2014 года по февраль 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра из-за неблагоприятных допусков. В течение срока службы автомобиля это может привести к появлению запаха топлива из-за образования трещин на соединительном штуцере топливного фильтра. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, добавляет ведомство.

Уточняется, что на автомобилях будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.