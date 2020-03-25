МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские аптеки будут работать на следующей неделе, несмотря на то, что она объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей, сообщил РИА Новости председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев.

"Конечно, будем (работать на следующей неделе — ред.) Мы понимаем свою ответственность, будем обеспечивать лекарствами население", — сказал он.

В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы.