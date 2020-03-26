МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. РЖД из-за ситуации с COVID-19 принимают дополнительные меры по защите сотрудников и усилили мероприятия по дезинфекции поездов, особенно пассажирских, пишет корпоративная газета компании "Гудок". РЖД на фоне коронавируса отменяют ряд поездов в России

Президент России Владимир Путин в среду объявил следующую неделю в стране выходной, однако все структуры жизнеобеспечения, включая транспорт, работать не перестанут, напоминает издание. Как в этих условиях будет действовать компания, обсуждалось на заседании штаба РЖД по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"В тот же день прошло заседание штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ОАО "РЖД", на котором было объявлено о том, что в связи с обострением ситуации все подразделения компании, непосредственно связанные с перевозочной деятельностью, переходят в режим "повышенной готовности". Также на всех дорогах действуют оперативные штабы, которые находятся в режиме постоянного взаимодействия с Роспотребнадзором и местными органами власти", — пишет "Гудок".

"Наша задача – выполнить необходимые превентивные действия и защитить сотрудников, не допуская сбоев в работе. В любой ситуации железные дороги должны функционировать, обеспечивая потребности страны", – приводит издание слова гендиректора РЖД Олега Белозерова, сказанные на заседании штаба.

РЖД ранее уже приняли ряд мер для предупреждения распространения коронавируса. По словам первого замгендиректора компании Анатолия Краснощёка, сейчас требуются допмеры: на всех дорогах в ближайшее время примут регламенты действий для руководителей и работников, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, а по всем ключевым профессиям будет сформирован кадровый резерв. Определен порядок дистанционного приема-передачи дежурств, исключающий непосредственный контакт между работниками смены.

"На объектах железнодорожного транспорта усилен дезинфекционный режим. Особое внимание уделяется подготовке пассажирского подвижного состава. Совместно с пригородными компаниями организована внутренняя уборка и дезинфекция пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава перед рейсом и после возвращения из него. В целом пассажирский комплекс с данными мероприятиями справляется", – цитирует "Гудок" Краснощёка.