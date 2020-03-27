МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Камаз" с 30 марта по 3 апреля приостанавливает производство автомобилей в соответствии с указом президента России, говорится в сообщении компании.

"На основании указа президента Владимира Путина от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны и в соответствии с приказом, подписанным генеральным директором "Камаза" Сергеем Когогиным, компания приостановит производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

"Предстоящая неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочей для камазовцев. На оплачиваемые длинные выходные уйдет весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям", — также отмечает компания.

В своем обращении к сотрудникам предприятия Когогин напомнил, что "Камаз" еще с января начал принимать активные меры по противодействию COVID-19 как в сфере предотвращения потенциальных рисков для производства, так и в направлении профилактики заболеваемости, благодаря чему завод обеспечил себя комплектующими и заказами до конца апреля, и на предприятии нет ни одного заболевшего новым вирусом.

Глава "Камаза" также попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. "Убедительно прошу вас в эти дни соблюдать самоизоляцию, стараться не выходить из дома без особой необходимости и не посещать торговые и иные развлекательные центры. Проявим социальную ответственность и поможем остановить распространение вируса. Принятое решение необходимо для всех нас, во имя нашего здоровья и здоровья наших близких, особенно старшего поколения", — подчеркнул Когогин.