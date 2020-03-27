МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Исконно российские автопроизводители и иностранные компании, локализовавшие производство в РФ, приостановят сборку машин на следующей неделе согласно указу президента, следует из сообщений компаний.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

Так, о приостановке конвейеров заявили "АвтоВАЗ", группа Sollers, "Камаз", Hyundai, Nissan, "Автотор". Вместе с тем, Volkswagen запланировал с 30 марта на две недели остановку производства машин в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. По той же причине PSA приняла решение временно приостановить сборку своих автомобилей на заводе "ПСМА Рус" (Peugeot-Сitroen-Mitsubishi) в Калужской области с 1 по 3 апреля включительно, а с 6 по 10 апреля включительно ПСМА будет в коллективном отпуске.

Кроме того, группа Sollers сообщила, что руководством УАЗ выделены средства на оказание адресной помощи в виде продуктовых наборов для особой категории из числа совета ветеранов предприятия, в которую входят инвалиды первой группы и одинокие пожилые люди.

Гендиректор "Камаза" Сергей Когогин выступил по этому случаю с обращением к сотрудникам предприятия. Он напомнил, что "Камаз" еще с января начал принимать активные меры по противодействию COVID-19 как в сфере предотвращения потенциальных рисков для производства, так и в направлении профилактики заболеваемости, благодаря чему завод обеспечил себя комплектующими и заказами до конца апреля, и на предприятии нет ни одного заболевшего новым вирусом. Когогин также попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать самоизоляцию.