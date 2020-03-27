ПРАГА, 27 мар — ПРАЙМ. Вынужденный перерыв в производственной деятельности на всех трех чешских заводах компании Skoda Auto в рамках борьбы с коронавирусом будет продлен до 14 апреля, составив в общей сложности 28 дней, говорится в письме руководства фирмы, разосланном всем работникам и опубликованном на ее сайте.

"Этим решением мы реагируем на продолжающийся малый спрос (на автомобили), который является результатом закрытия мест продажи по решению органов власти в Чехии и в других странах Евросоюза в целях борьбы с расширением заболеваний коронавирусом", — говорится в документе, подписанном председателем совета директоров компании Skoda Auto Бернхардом Майером и членом совета директоров, единственным чешским представителем в данном руководящем органе Богданом Войнаром.

Одновременно Войнар занимает пост президента Ассоциации автомобильной промышленности Чехии. На этой неделе было объявлено, что он заразился коронавирусом.

Вынужденный перерыв в работе трех чешских заводов фирмы начался 18 марта и должен был завершиться 6 апреля. Работники предприятий в период с 18 по 29 марта получают 70% зарплаты, после этого оплата возрастет до 75%. При этом на главном заводе компании в городе Млада-Болеслав продолжают трудиться около 950 человек для поддержания оборудования в необходимом рабочем состоянии. В целом в Чехии на заводах фирмы заняты 34 тысячи человек.

Компания Skoda Auto, помимо трех заводов в Чехии, имеет также предприятия в Словакии, России, Китае, Индии, Украине, Казахстане и Алжире. Производимые на них автомобили продаются на рынках более 100 стран. В 2019 году было продано 1,24 миллиона машин данной марки.

Помимо компании Skoda Auto, временно прекратили производственную деятельность в Чехии также автомобильные предприятия консорциума ТРСА (Toyota-Peugeot-Citroen Automobile) в городе Колине (центральная часть страны) и фирмы Hyundai в городе Ношовице (на северо-востоке республики), а также ряд заводов, представляющих другие отрасли экономики.