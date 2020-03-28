МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Число поездок на такси в Москве утром 28 марта почти вдвое меньше, чем в этот же день год назад количество личных автомобилей уменьшилось на 20%, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром (на 10.00): на 20% меньше личных машин, на 36% меньше поездок на каршеринге, на 51% меньше поездок на такси в сравнении с аналогичной субботой прошлого года. Спасибо, что остаётесь дома",- говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими. Он также попросил в эти дни соблюдать максимально строго домашний режим, а если нужно ходить на работу, то следует ограничить свой маршрут поездкой туда и обратно.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.