ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — ПРАЙМ. Программа кредитования бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам будет очень дорогой для государства, но правительству РФ придется на это пойти, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Власти РФ планируют обеспечить малый и средний бизнес беспроцентными займами на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат.

"Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти", — сказал Белоусов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Белоусов отметил, что программа будет доступна только для малого и среднего бизнеса, для людей, которым "нечем платить зарплату". Первый вице-премьер также раскрыл детали будущей формы поддержки бизнеса. По его словам, там не могут быть использованы механизмы, связанные с залогом.

"Должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75% — это должна быть практически нулевая ставка. И это должен быть кредит где-то от 6 до 8 месяцев", — сказал Белоусов. Он добавил, что правительство сейчас работает почти в круглосуточном режиме.

Банк России сообщал, что направит до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками малого и среднего бизнеса для бесперебойной выплаты зарплат.