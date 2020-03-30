МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов группа Globaltrans в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 16% по сравнению с предыдущим годом — до 22,7 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка в отчетном периоде выросла на 9%, до 95 миллиардов рублей, скорректированная выручка — на 13%, до 68,8 миллиарда рублей "за счет роста во всех ключевых сегментах бизнеса". Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 20% и составил 39,6 миллиарда рублей.

Globaltrans сохраняет планы по промежуточным дивидендам в 2020 году на сумму около 8,3 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Запланированы существенные промежуточные дивиденды за 2020 год в объеме около 8,3 миллиарда рублей, что отражает устойчивую способность группы обеспечивать доходность акционерам за счет значительного объема генерируемых группой денежных средств, низкого уровня долговой нагрузки и необязательного характера капитальных затрат на расширение", — говорится в сообщении.

В конце декабря компания называла эту сумму в качестве целевой по дивидендам за первое полугодие 2020 года.