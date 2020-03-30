ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в РФ в результате роста курса доллара поднимутся не ранее мая 2020 года, считают аналитики одной из крупнейших в РФ баз объявлений по продаже машин Drom.ru.

"Аналитики прогнозируют значительный рост цен в России на новые машины не раньше мая 2020 года, поскольку дилеры сейчас будут продавать те машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу", — говорится в сообщении пресс-службы портала.

Подержанные авто, по мнению аналитиков, подорожают раньше — уже в апреле следует ожидать рост на 5-7%.

Отмечается, что после 18 марта, когда курс доллара США "пробил психологическую отметку в 80 рублей", портал провел исследование, чтобы узнать, насколько этот скачок повлиял на желание россиян приобрести автомобиль.

Выяснилось, что половина респондентов (всего проголосовало 13 966 человек), отложили покупку машины из-за скачка курса доллара.

По мнению участников всероссийского исследования, которое проводилось с 23 по 26 марта среди пользователей сайта drom.ru, в республике Саха (Якутия) треть жителей решили поторопиться с покупкой машины. Ответ "ускорю покупку" в этом регионе почти в два раза популярнее, чем в среднем по России. При этом в той же Якутии 66% респондентов решили не брать автомобиль в ближайшей перспективе (на 20% больше, чем в среднем по РФ). С ними солидарно 70% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и 60% Республики Крым.

Отмечается, что "для тех, кто давно планировал смену или приобретение автомобиля, сейчас самое время". А тем, для кого покупка автомобиля была только в планах, лучше подождать.