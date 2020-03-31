МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Белоруссия на фоне закрытия границ РФ и отмены регулярных рейсов готова обсуждать чартеры в Москву для доставки своих граждан в Минск, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

Ранее во вторник пресс-служба белорусского авиаперевозчика "Белавиа" сообщила, что из-за ситуации с новым коронавирусом компания приостанавливает рейсы в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" по 30 апреля. До этого были временно прекращены полеты из Минска в регионы РФ.

"Сейчас авиакомпания ("Белавиа" — ред.) по 30 апреля не осуществляет регулярные пассажирские авиаперевозки в Москву, но при необходимости вывоза граждан из аэропортов Москвы … этот вопрос будет урегулирован. Белорусская сторона выступает за сохранение авиасообщения с Россией. Если возникнет вопрос оказания помощи белорусским гражданам, например, туристам, которые прибывают из третьих стран, то, конечно, мы будем предпринимать все усилия и договариваться о нерегулярных рейсах", — заявила представитель пресс-службы ведомства.

Она уточнила, что белорусская сторона постоянно поддерживает контакты с Росавиацией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В связи с распространением коронавируса ряд стран закрыли свои границы для иностранцев, в том числе с целью транзита, и ввели режим ЧП. Россия также решила до 1 мая в связи с распространением нового коронавируса ограничить въезд на свою территорию иностранцев. Позже кабмин РФ дополнительно распорядился с 00.00 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. При этом есть некоторые категории граждан, которым по-прежнему разрешено перемещаться из РФ в Белоруссию.

Ранее кабмин РФ также поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Между тем в Минтрансе Белоруссии сообщали о достижении договоренности с РФ продолжать полеты "Белавиа" в Москву, однако сроки действия этой договоренности не уточнялись.