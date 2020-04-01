МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-феврале 2020 года увеличился на 6,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 262,3 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

В феврале показатель увеличился в годовом выражении также на 6,6%, составив 129,4 миллиарда рублей, а по сравнению с январем он снизился на 2,5%. Для сравнения, в феврале 2019 года рост оборота в годовом исчислении составлял 5,9%.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2019 году увеличился на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с 2018 годом — до 1,656 триллиона рублей.